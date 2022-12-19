李在镕会见宝马首席执行官，“加强与宝马的电池合作”. December. 19, 2022 07:41. by 朴贤益记者 beepark@donga.com. 三星电子会长李在镕与宝马首席执行官奥利弗·齐普塞会面，探讨了电装（汽车电气、电子设备）领域的合作方案。 据三星电子方面18日透露，李在镕与三星SDI社长崔允浩等三星管理层一起，于17日上午在仁川永宗岛宝马驾驶中心与齐普塞等宝马管理层举行了会议，决定巩固合作。李在镕表示：“很高兴能与宝马一起合作，今后将继续加强两家公司的合作。”齐普塞也表示：“宝马集团对与韩国汽车及最尖端技术企业的合作感到非常自豪，三星是非常重要的合作伙伴之一，仅与宝马最新技术力集中的‘i7’一起合作就具有很大的象征意义。” 在当天见面之前，李在镕参观了适用三星SDI最尖端电池组“P5”的宝马最新旗舰电动车“New i7”P5电池是集镍含量88%以上的“高镍”等最尖端材料技术于一体的产品。与现有的电动汽车电池相比，能源密度高出20%，材料费节约20%以上。 三星和宝马从2009年电动汽车电池合作开始，2014年共同开发材料及技术等，正在扩大协同效应。李在镕从初期阶段开始就与宝马管理层进行交流，建立信赖关系，主导了合作。从2013年上市的i3到2015年的i8、去年的iX和i4等宝马环保电动汽车上，均搭载了三星SDI的高性能电池。 三星在2016年收购哈曼，2018年将“半导体中心的电装零部件”选定为未来新成长事业等，将电装事业选定为集团主力产业并加以培养。李在镕在6月结束欧洲出差后表示，“能够切身感受到汽车业界的剧变情况”，可见其关心程度之高。李在镕还持续与现代汽车集团会长郑义宣进行交流等，正在摸索与多种合作伙伴公司在电装领域的合作。

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