执政党领导层有望在圣诞节前制定新选举规则……“由100%党员投票选出党代表”. December. 16, 2022 07:38. by 李允泰记者 oldsport@donga.com. 国民力量领导层正在考虑在圣诞节25日之前，把下届党代表（党首）选举方式改为“100%党员投票”的方案。虽然党内“非尹锡悦”阵营强烈反对彻底取消普通国民舆论调查的方案，但初选和再选议员15日接连召开座谈会，一致支持党领导层的方针。 紧急对策委员长郑镇硕当天在紧急对策委员会会议上表示：“世界上没有一个国家为了全党大会的决策而采取舆论调查，因为这是询问全党大会党员意见的场合，而不是询问国民支持度的场合。”这暗示了将普通国民舆论调查比重从现行的“党员投票70%、普通国民舆论调查30%”减少到“党员投票100%、普通国民舆论调查0%”的可能性。郑镇硕表示：“党的前途应由党员决定，从今天开始，将制定忠实于全党民主原则的全党大会规则修正案。” 国民力量党紧急对策委员会计划在圣诞节之前结束全党大会规则的变更。据悉，党领导层还讨论了将普通国民舆论调查减少到10%的方案，但最终还是决定“100%党员投票”。此前，紧急对策委员会委员金杏（音）等主张：“像美国一样，党员100%现场投票是正确的。” 国民力量党初选、再选议员们当天也举行了各选手座谈会，为党员投票100%变更助了一臂之力。李仁善（音）议员在初选议员恳谈会结束后会见记者时表示：“虽然也有意见认为改变规则不合适，但大多数人认为应100%进行党员投票。”郑占植（音）议员也在再选议员会晤后表示：“大多数议员提出了100%按照党员的意愿组成党领导层的意见。” 但是，反对“100%党员投票”的意见仍然存在，预计阵痛还会持续下去。正在准备挑战党权的尹相炫（音）议员当天在KBS广播中表示：“共同民主党在上次代表竞选时，（党员和舆论调查的比率）是7.5比2.5。我们怎么能比共同民主党民心比例少呢？”前党代表李俊锡（音）也通过脸书表示反对修改规则。他说：“想要剪掉第一名，把第五名送进大学的瞬间，那就是自我矛盾。”

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