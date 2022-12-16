残疾人团体阻止“全残联”示威……“全体残疾人挨骂”. December. 16, 2022 07:38. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 15日，其他残疾人团体阻止了全国消除残疾人歧视联合会（简称全残联）乘坐首尔地铁进行示威的活动。该团体向全残联抗议说：“不要使人们对残疾人的认识变坏。” 当天上午8点左右，“争取地铁运行正常化的残疾人联盟”所属的10多名残疾人站在地铁4号线三角地区残疾人电梯前，阻止了约10名全残联会员下地铁站台。该团体最近由首尔市、京畿道的多个地区残疾人团体组成。 当天参与地铁正常化联盟行动的首尔市城北区残疾人团体相关人士在与《东亚日报》的电话通话中表示：“不想让残疾人之间产生矛盾，所以一直忍着，但由于全残联的胡作非为，全体残疾人都在挨骂，所以采取了行动，不能再发生给努力维持生计的市民带来不便的示威。” 地铁正常化联盟阻止示威抗议后，全残联的部分会员利用其他交通工具前往新龙山站后，乘坐地铁回到三角地区，从上午8时40分左右开始举行了乘坐地铁的示威。全残联代表朴京锡（音）等部分会员后来在新龙山站与他们会合，前往首尔站等地，继续进行示威。朴京锡说：“他们阻止我下到站台，他们说‘不知道为什么要进行地铁示威’，但他们并不是不知道（原因），好像只是为了阻止我们抗议。” 首尔交通公社相关人士表示：“在全残联会员们在乘坐地铁的过程中，地铁运行虽然有延迟，但由于时间短在5分钟以内，所以没有实施不停车通过。”由于前一天的全残联示威，列车被推迟，公社方面没有让列车停靠站台，而是让列车在三角地区过站通过。

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