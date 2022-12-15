“路易威登”总裁阿尔诺力压马斯克，成为世界首富. December. 15, 2022 07:58. by 金民 kimmin@donga.com. 彭博社13日（当地时间）报道称，法国奢侈品巨头酩悦•轩尼诗-路易威登（LVMH）总裁贝尔纳•阿尔诺（73岁•照片）力压美国电动汽车企业特斯拉的首席执行官埃隆•马斯克（51岁），成为世界首富。彭博社报道说，这是自2012年开发亿万富翁指数以来，欧洲人首次登上世界第一富豪宝座。LVMH包括路易威登、克里斯蒂安•迪奥、蒂芙尼等在内，在香槟、葡萄酒、酒店、香水、化妆品业界拥有75个奢侈品牌。 据彭博社亿万富翁指数显示，阿尔诺的净资产为1708亿美元（约222万亿韩元）。马斯克CEO的资产是1640亿美元（约213万亿韩元）。据分析，马斯克CEO让出第一位是因为受到特斯拉股价暴跌的影响。特斯拉的股价仅今年就下跌了54%。 阿尔诺1949年出生于法国北部城市鲁贝。他从名牌大学综合工科大学毕业后，在美国等地从事房地产开发业务。1984年，他收购了克里斯蒂安•迪奥的母公司博萨克集团，进入了名牌行业。此后，他把LVMH纳入掌中，并展开了攻击性的扩张战略。与在社交媒体和公开场合毫无顾忌地发言的马斯克CEO不同，他很少露面，也没有社交媒体活动。LVMH今年取消了CEO职务的年龄限制。彭博社预测，考虑到这一点，阿尔诺的CEO职务至少会维持到80岁。他的5名子女也都在LVMH工作。 此前，以彭博社亿万富翁指数登上世界首富宝座的有墨西哥美洲电信公司总裁卡洛斯•斯利姆、美国微软创始人比尔•盖茨、美国亚马逊创始人杰夫•贝佐斯等。

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