尹锡悦：“5年内投入20万亿韩元，健康保险财政却告崩溃”……决定废弃文在寅政府医改方案. December. 14, 2022 07:58. by 張寬錫, 許桐準 jks@donga.com,hungry@donga.com. 尹锡悦总统13日表示，“健康保险改革不是选择，而是必须”，对上届政府的健康保险保障性强化政策即所谓的“文在寅医改”亮起了刀。尹锡悦在应对“货物联盟”集体拒绝运输事态时发射了劳动改革的信号弹，接着又正式废除文在寅医改，正在推进各种改革。 尹锡悦当天在国务会议上表示，“保护国民健康的最后堡垒——健康保险的正常化迫在眉睫”，把矛头直接指向文在寅医改。他还说：“虽然上届政府5年间为加强保障性投入了20多万亿韩元，但政府放任滥用医疗和健康保险搭便车，将负担转嫁给大多数国民，”“迎合人气的民粹主义政策破坏了财政，损害了健康保险制度的根基，最终强迫国民做出巨大的牺牲。” 尹锡悦还提到了前一天政府劳动改革的专家机构“未来劳动市场研究会”发表的劳动市场改革劝告案，并强调：“为了保护劳动弱势群体，将毫不动摇地推进改革。” 对于尹锡悦要对“文在寅医改”动大手术的宣言，共同民主党表示了反对。该党政策委员会议长金星焕表示：“应该立即停止连国民的健康权也要各自解决的不负责任的措施。”

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