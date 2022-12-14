政府新设0岁幼儿父母津贴……明年起每月最多将支付70万韩元. December. 14, 2022 07:58. by 金素英记者 ksy@donga.com. 政府从明年开始新设“父母津贴”，对家中育有0、1岁幼儿的家庭，不论收入和财产如何，每月最多将支付70万韩元。到2027年，国家公立幼儿园每年增加500所，时间制保育和照料服务也将逐步扩大。其宗旨是，考虑到世界范围内最严重的韩国的低生育率（合计出生率0.81），增加保育支援。 保健福利部13日通过中央保育政策委员会的审议，确定了“第4次中长期保育基本计划（2023~2027年）”。据此，从明年1月开始，对0岁（0~11个月）婴儿家庭每月支付70万韩元津贴，对1岁（12~23个月）幼儿家庭每月支付35万韩元。从2024年开始，支付额将分别增加到每月100万韩元和50万韩元。目前，对不上托儿所的0、1岁家庭每月支援30万韩元的婴儿津贴，对上托儿所的0、1岁家庭每月支援49.9万韩元的婴幼儿保育费。 据福祉部透露，以明年为基准，父母津贴支付对象的婴幼儿共有32.3万名。0岁为23.8万人，1岁为8.5万人。根据新设父母津贴，明年的相关预算规模约为2.36万亿韩元。 政府计划扩大对无法在家庭中直接照顾孩子的父母的照顾支援，并加强对幼儿园的评价。特别是，政府还提出了大幅增加父母偏爱的国立、公立幼儿园的计划。 计划通过这一措施，到2027年将公共保育利用率从目前的37%提高到50%。 福祉部第一副部长李基一（音）表示：“低出生率越是长期化，培养好孩子就越重要，因此将实现养育支援和保育服务的飞跃。”

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