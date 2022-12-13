BTS大哥JIN今日入伍，“短发”照片公开. December. 13, 2022 07:43. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 超人气组合防弹少年团（BTS）成员中的大哥JIN（本名金硕珍•30岁）13日公开了入伍前剪短头发的样子（照片）。JIN12日在粉丝社区Weverse上上传了身穿黑色T恤和剪成寸头的照片。他还配文写道，“比想象中可爱。” JIN将于13日进入京畿涟川陆军第五师团新兵教育队，接受为期5周的基础军事训练后，以陆军现役兵身份被分配到部队后正式开始服役（退役时间为2024年6月12日）。满30岁（1992年生），在BTS中年龄最大的JIN根据2020年修订的兵役法，得到了文化体育观光部长官的延期入伍推荐，入伍延期到了今年年末。此后，他表明了履行兵役义务的意志，并于上个月提交了取消延期入伍申请。经纪公司BigHit Music表示：“JIN入伍当天不会举行任何活动”，“预计入伍现场将会十分混乱，为防止发生意外事故，请粉丝们不要访问现场。”接着，公司方面还表示：“JIN将乘车进入新兵教育队内部，我们未安排任何接受媒体采访或与粉丝告别的活动。” 陆军相关人士12日表示：“为了控制现场安全，将与所在地方自治团体等有关机构共同运营综合状况室，消防也将提前部署救护车以防出现意外”，“在预防安全事故方面，将做到无懈可击。”

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