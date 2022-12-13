拜登心腹、美驻日大使上周末非正式访韩. December. 13, 2022 07:43. by 崔智善 aurinko@donga.com. 美国驻日本大使拉姆·伊曼纽尔上周末非正式访韩，与韩国外交部长朴振进行了面谈。伊曼纽尔是美国总统拜登的心腹，也是奥巴马政府时期担任首任办公室主任的美国民主党核心人士。在韩日两国加快有关强制征用受害者赔偿的协商速度的情况下，此举是美国为改善韩日关系，出面发挥积极斡旋者的作用。 据外交消息人士12日透露，伊曼纽尔周末来到韩国，参观了广藏市场等首尔市内，并访问了板门店。据悉，12日他前往外交部，与朴振进行了非公开面谈。消息人士说：“据我所知，并不是来具体讨论特定问题的。” 考虑到美国政界“重量级人物”伊曼纽尔的影响力，访韩本身就给韩日两国带来了很大的信息。韩日最近举行首脑会谈等，在最大悬案——强制征用问题加快了速度，伊曼纽尔此行有可能向朴振表明了美国积极支持或出面斡旋的决心。伊曼纽尔去年担任大使时，曾在人事听证会上就改善韩日关系的必要性进行了强烈的发言。对于韩日历史矛盾，他表示：“没有人会希望21世纪的机会因为20世纪的课题而消失。”此前的4月，他和日本外相林方正登上“林肯”号航空母舰并表示：“期待以新的友谊为依据的韩美日关系重新开始。” 伊曼纽尔在2008年美国民主党总统候选人竞选及总统选举中带领当时的初选参议员奥巴马取得了胜利，还担任了第一届办公厅主任。他曾有过一则很有名的故事，说是他在与奥巴马一起乘车时接到了民主党众议员的电话，他表示：“现在很忙，难以通话。你和奥巴马谈谈吧！”

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