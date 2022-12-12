100强企业业绩“触顶回落”……要降低法人税. December. 12, 2022 07:32. . 韩国国内100强企业的利润在第三季度急剧减少，业绩达到顶点后进入下降趋势的“触顶回落”现象尤为突出。虽然销售额增加，但由于原材料、人工费上升，业绩恶化的企业接连进入紧急经营。如果业绩恶化的大企业连投资也减少的话，明年韩国经济很有可能进一步萎缩。 韩国经营者总协会表示，今年第三季度100强企业的营业利润比去年同期减少了24.7%。销售额虽然增加了18%，但原材料费、利息费用、人工费支出都暴增，利润规模大幅减少。由于“货物联盟”最长时间的拒绝运输，导致钢铁、石油化学、建设领域受到冲击，第四季度情况将进一步恶化。随着代表性企业的库存积压，财务状况恶化到全球金融危机的程度，甚至出现了节省打印机用纸费的说法。 从国家角度来看，出口有望连续两年刷新历史最高值，但情况令人笑不出来。进口额大幅增加，14年来的首次年度贸易逆差已成定局。在欧盟、中国的经济萧条已成预定的情况下，如果因紧缩的效果导致美国的消费萎缩，明年韩国增长率将下降到0%左右的最令人沮丧的预测将成为现实。 经济六团体为了打破这种梗塞局面，要求政府和政界把上届政府上调的法人税最高税率25%恢复到22%。包括地方税在内，三星电子缴纳了27.5%的法人税，而半导体代工领域的竞争企业台湾台积电却得到了20%的低法人税和庞大的政府税制支援。直至2017年，韩国的法人税最高税率是22%，美国是39%，两国企业的税后利润率差距，韩国比美国低7.3个百分点。但到了2018年，由于韩国提高税率、美国降低到21%后，利润率差距翻了一番，达到14.5%。 由于世界性的紧缩趋势和巨大的财政赤字，现在政府很难投入资金扶持经济。这时，如果减轻中小企业等企业的法人税负担，不仅可以增加投资，还可以期待劳动者工资上升、股东分红扩大等整个经济的良性循环。比竞争国家更高的法人税率，是在全球竞争战场上起到韩国企业不利条件的代表性沙袋。朝野应抛开政治利害关系，尽快通过法人税下调案。

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