高盛：“韩国因低出生率和老龄化，2075年经济规模将小于菲律宾”. December. 12, 2022 07:33. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国跨国投资银行高盛预测，韩国因老龄化，从2060年代起经济规模将退步，到2075年将落后于菲律宾、马来西亚、孟加拉国等亚洲国家。据分析，在人均国民收入方面，韩国将成为继美国、欧洲之后的高收入国家，但由于低出生率和老龄化导致人口减少，整体经济规模将出现倒退。 高盛在当地时间8日公开的《走向2075年之路》报告中预测，韩国经济增长率预测值将从2020年代的平均2%下降到2040年代的0.8%，2060年代将下降到-0.1%，2070年代将下降到-0.2%。在高盛提出增长率预测值的34个国家中，韩国是唯一预测会下降为负增长的国家。 据预测，韩国的实际国内生产总值将从20世纪30年代的2万亿美元增加到2060年的3.3万亿美元，到2075年将停滞在3.4万亿美元（约4440万亿韩元）的水平上。因此，以2075年为基准，韩国的经济规模将小于日本（7.5万亿美元）、菲律宾（6.6万亿美元）、马来西亚（3.5万亿美元）等东南亚国家和孟加拉国（6.3万亿美元）等南亚国家。 高盛预测，韩国的人均实际国民生产总值到2075年将达到10.18万美元，直追美国（13.22万美元）和欧洲（1.43万美元）。

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