New Jeans出道曲《Cookie》被美国NYT评选为“年度最佳歌曲”之一. December. 12, 2022 07:33. by 金哉希 jetti@donga.com. 今年7月出道，被选为K-POP“第四代女子组合”代表之一的“New Jeans”的出道曲《Cookie》被美国《纽约时报》评选为“2022年最佳歌曲（Best Songs）”之一。 《纽约时报》7日（当地时间）发表了今年的70首最佳歌曲，并表示《Cookie》是“令人印象深刻的K-POP女子组合New Jeans出道专辑中的最佳歌曲”，上传到了目录中。今年《纽约时报》最佳歌曲中收录的韩国音乐只有《Cookie》一首。 《纽约时报》大众音乐评论家约翰•卡鲁莫尼卡称赞道：“《Cookie》最让人惊讶的一点是不夸张的节制美”，“用活泼的隐喻诠释了数十年前流行的R&B体裁，以充满魅力的泽西俱乐部（Jersey Club•1990年代流行的电子舞曲体裁）完成了歌曲的创作。” 此次评选由卡鲁莫尼卡、约翰•帕雷莱斯、林赛•佐拉兹等3名评论家参与，分别选出了今年最佳歌曲第一名。卡鲁莫尼卡选择了美国女说唱歌手GloRilla的《Tomorrow 2》，帕雷莱斯选择了波多黎各说唱歌手雷吉登特演唱的《This Is Not America》。 佐拉兹则将美国独立乐队Hurray for the Riff Raff的《Life on Earth》选为第一名。

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