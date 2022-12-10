中国与沙特签订39万亿韩元投资协议……“打造石油人民币的基础”. December. 10, 2022 07:24. by 金祺容, 趙은아 kky@donga.com,achim@donga.com. 在美国和中国的全球竞争加剧的情况下，中国开始加强与“中东大哥”沙特阿拉伯的合作。也就是说，正在积极挖最近出现裂痕的美国和沙特关系的墙脚。特别是中国和沙特还讨论了用中国人民币代替美元支付原油价格的方式，因此有评价认为实现“石油人民币”（用人民币结算原油）的可能性增大。 据沙特通讯社当地时间8日报道，中国国家主席习近平和沙特国王萨勒曼及政府首脑穆罕默德·本·萨勒曼王储当天在沙特王宫举行了会谈，并签署了两国全面战略伙伴关系协议。此外，双方还就加强中国经济版图扩张项目“一带一路”和沙特国策事业计划“展望2030”的合作达成了协议，预计两国经济合作规模将进一步扩大。 特别是中国官方英文报纸《环球时报》当天报道说：“随着中国和沙特关系的加强，在原油结算中使用人民币的可能性增大。”香港《明报》也分析称：“两国间签订大规模投资协定，奠定了人民币对石油的基础。”《明报》等媒体报道说，大部分分析认为，只有向中国销售的部分原油可以用人民币结算，但规模不会达到威胁主要货币美元的程度。 此前的7日，两国代表团签署了绿色氢气、太阳能、信息技术、云技术、运输、物流领域的34项投资协定。沙特通讯社报道说，协定签署额达1100亿里亚尔（约38.6万亿韩元）。这与上月本·萨勒曼王储访韩时沙特与韩国企业签订的投资谅解备忘录规模40万亿韩元相似。围绕沙特市场，预计韩国和中国企业之间将展开激烈的竞争。 习主席在与萨勒曼国王的会谈中表示：“中国认为沙特是多极化世界的重要势力，已经做好了进一步加强与沙特的战略沟通、深化全面合作的准备。”萨勒曼国王也回应称：“中国的利益就是沙特的利益，沙特已经做好了向两国国民传达更多优惠的准备。”本·萨勒曼王储支持一个中国原则。 据悉，此次投资协定中还包括美国制裁的通信设备企业华为。彭博社分析说：“美国要求盟国断绝与华为的交易，而沙特却让华为参与大规模项目，这（在美国与沙特关系上）象征性意义很大。”中国和沙特不仅在经济上，还就每两年举行一次穿梭元首会谈达成协议，在政治上也更加亲近。沙特可以把加强与中国的合作作为对美关系的杠杆。中国为了构筑能源安全，必须与中东国家进行合作。 习主席当天与埃及、巴勒斯坦、苏丹、科威特等中东及伊斯兰国家领导人进行了连锁会晤。中国官方媒体新华社报道说：“各国政要在会谈中支持一个中国原则”，在涉香港、涉新疆维吾尔地区少数民族镇压疑惑等方面“表示支持中国的立场”。

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