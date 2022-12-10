现代汽车与SK On在美国佐治亚州新建电池合作工厂. December. 10, 2022 07:25. by 李建赫 gun@donga.com. 现代汽车集团决定与SK On携手，在美国佐治亚州追加建设电动汽车电池生产设备。 佐治亚州政府8日（当地时间）表示：“现代汽车集团和SK On将巴托县选定为电动汽车电池工厂用地。”巴托县位于佐治亚州首府亚特兰大西北部。佐治亚州政府表示：“两家公司将投资约40亿~50亿美元（约5.3万亿~6.6万亿韩元）。目标是2025年启动。”但是，没有透露工厂规模和生产的电池物量。也没有透露是不是合资公司形态。 现代汽车集团上月29日与SK集团签订了北美电动汽车电池供应合作业务协议。两家公司决定，推进2025年以后SK On向现代汽车集团美国国内主要电动汽车工厂供应电池的方案，但供应量、时间、合作形态等具体内容将在事后进行讨论。佐治亚州政府的发表被解释为是根据该协议的结果。 但是，现代汽车集团当天通过公告表示：“两家公司正在讨论详细内容，但目前还没有具体决定。”两家公司似乎还在就具体的合作方法进行协商。 巴托县距离生产运动型多功能车（SUV）捷尼赛思GV70电动汽车车型的现代汽车蒙哥马利工厂约320公里。距离决定在佐治亚州布莱恩县建设的电动汽车专用工厂“现代汽车集团美国工厂（HMGMA）”约430公里，与起亚佐治亚工厂相邻。如果按照佐治亚州政府的发表，工厂入驻的话，预计将向现代汽车的3个生产基地提供电池。 现代汽车集团此前提出了2030年在美国销售包括83万辆电动汽车在内的全球市场销售323万辆的目标。为此，需要批量生产约60GWh（千兆瓦时）规模的电池，这是需要约3个电池工厂的水平。对此，有人观测说，不仅是SK On，还将与LG能源解决方案等携手，持续增加电池生产设施。

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