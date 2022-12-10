ESPN：“李康仁、金玟哉、黄仁范、曹圭成将成为2026世界杯韩国队的主力”. December. 10, 2022 07:24. by 金正勋记者 hun@donga.com. “韩国应该进一步发掘像‘神奇小子’李康仁一样的选手。” 李康仁（21岁•皇家马洛卡）被选为2026年中北美（加拿大、美国、墨西哥）世界杯上值得关注的韩国选手。 美国体育专门媒体ESPN9日报道了参加卡塔尔世界杯的亚洲足球联盟（AFC）所属6个成员国的2026年大赛前景。按照字母顺序对6个国家的预期成绩进行了排序，韩国获得了第二高的“B+”评分。 ESPN报道说：“到2026年，孙兴慜届时将年满34岁。虽然仍然会展开世界级水平的比赛，但是可能需要比现在更多的队友们的帮助”，“韩国在卡塔尔世界杯16强赛上给年轻选手们提供了出场机会，真是万幸。”在与巴西队的16强赛上，韩国队在下半场替换了白昇浩（25岁•全北现代）、李康仁等人。 对于4年后即将年满30岁的后卫金玟哉（那不勒斯）和中场黄仁范（奥林匹亚科斯•26岁），ESPN评价说，在下届世界杯的时候，两人的技术将日趋完美。在与加纳队的小组赛第2场比赛中攻入两球的曹圭成（24岁•全北现代）也备受关注。而ESPN在谈到李康仁时表示：“4年后也只有25岁，可以在欧洲俱乐部踢球，积累经验”，期待他在2026年大赛上的活跃表现。 与韩国一起晋级16强的日本在6个国家中获得了最高的“A”评分。ESPN报道称，“（在与克罗地亚队的16强赛上）点球大战失败导致球队首次进军世界杯8强的梦想再次受挫，但这可能会成为2026年的强烈动力。4年后也有很多30岁以下的球员经历过世界杯。他们的存在对日本的未来来说是个好兆头。” 进入16强的澳大利亚队和韩国队一样获得了“B+”评分，在小组赛第一轮比赛中以2比1反败为胜的沙特阿拉伯队获得了“B”，伊朗队获得了“B-”，东道主卡塔尔获得了“C”。

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