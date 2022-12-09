韩国女子高尔夫最强选手将与LPGA新人王展开较量. December. 09, 2022 07:49. by 姜泓求 windup@donga.com. 韩国女子高尔夫最强选手和美国女子高尔夫新人王将展开对决。 上赛季韩国女子职业高尔夫（KLPGA）巡回赛最多胜（6胜）、奖金王的主人公朴敏智（24岁）将与2022赛季美国女子高尔夫（LPGA）巡回赛新人王阿塔雅•提提库（Atthaya Thitikul•19岁•泰国）展开对决。从9日开始在新加坡塔纳梅拉乡村俱乐部坦皮尼斯球场（72杆）举行的为期3天的2023赛季KLPGA巡回赛揭幕战“韩亚金融集团新加坡女子公开赛”就是其舞台。两人将在赛事第1、2轮同组进行比赛。 在上赛季最终战（SK Shieldus•SK电讯锦标赛）上夺冠后时隔4周再次参加比赛的朴敏智表示：“因为日程繁忙，没能提高状态，所以怀着既期待又担心的心情参赛”，“我会给自己带来动力，并全力以赴。”朴敏智目前的世界排名是第14位，是继在LPGA巡回赛效力的高真荣（第5位）、田仁智（第8位）、金孝周（第9位）之后排在第4位的选手。特别是连续2年获得6个巡回赛冠军，自称“现在是我的全盛期”的朴敏智正在考虑参加明年赛季的LPGA巡回赛大满贯赛事。比赛结束后，转地训练也将前往美国，致力于适应当地的草坪。从这个意义上讲，与在2022赛季LPGA巡回赛上获得2个冠军的提提库一起比赛将成为检验自己实力的好契机。 得到韩亚金融集团赞助的世界排名第3位的提提库将作为特邀选手参加此次比赛。11月初，2周时间里，提提人还登上了世界排名第一的位置。提提库说：“我非常喜欢新加坡，不仅和故乡泰国天气相似，而且感觉一切都很相似。感觉像在泰国比赛。希望自己能以坚实的状态在本周取得好成绩。” 继提提库之后，2022赛季LPGA新人奖积分排名第二的崔惠珍（23岁）也将与两位选手一起进行比赛。这是继2021赛季最后一场比赛后，崔惠珍时隔1年再次参加国内巡回赛。活跃在日本女子职业高尔夫（JLPGA）巡回赛上的申智爱（34岁）也将自2020年8月的大有Winia女子公开赛后，久违地参加KLPGA巡回赛。塔纳梅拉乡村俱乐部是申智爱在2009年3月LPGA巡回赛HSBC女子冠军赛上夺冠的场所。 本次大赛由KLPGA和新加坡高尔夫协会（SGA）共同主办。虽然赛事创立于2020年，但由于受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，此次是首届大赛。比赛总奖金为110万新加坡元（约10.7亿韩元），冠军奖金为19.8新加坡元（约1.9亿韩元）。不仅是韩国，来自美国、日本等国家的102名选手也将参赛。

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