世界学者们忠告：越是危机越要“开拓创新”. December. 08, 2022 07:47. . 美国华尔街巨头接连发出经济萧条的警告。JP摩根大通首席执行官杰米·戴蒙在接受媒体采访时表示：“因大流行时期刺激经济而产生的超额储蓄和支出将在明年中期左右见底，”“这会导致经济脱轨，引发经济萧条。” 高盛首席执行官大卫·所罗门也表示，“应该为进入不顺利时期未雨绸缪”，并预测工作岗位和工资将会减少。 由于担心美国发生动摇全世界经济的经济萧条，国内外企业都处于非常畏缩的状态。戴蒙表示，特别是新兴国家，由于俄罗斯-乌克兰战争等地缘政治剧变引发的高物价和高利率、高汇率、供应网扰乱，将“付出昂贵的代价”。在主要经济体经济增长率预测值下调的情况下，有人预测，韩国明年的增长率连1%也岌岌可危。随着经济不确定性的增大，现在是企业不能不急于生存的时期。 但专家们一致认为，越是这种时候，越要持续投资，企业才能长期生存下去。在昨天举行的“东亚商务论坛2022”上，全球学者们纷纷建议，要展望危机之后，为下一阶段的革新前进。美国达特茅斯大学教授维杰·戈文达拉扬强调：“现在应该制定在2030年实现未来潜力的计划，”“经济萧条期是确保增长资源和人力的最佳时期。”美国发现研究所（Discovery Institute）共同创始人乔治·吉尔德也建议，韩国为了实现“超繁荣”，应该开发包括“元宇宙”在内的未来新事业。 以往把危机转化为机会的革新企业的成功，是支撑学者们建议的生动事例。谷歌、苹果等大部分尖端信息技术通信（ICT）企业，是在互联网泡沫和金融危机时期诞生的。国内也有不少中坚企业证明了这一点。虽然企业运营的风险越来越大，但如果同时进行清除冗余的结构调整，通过选择和集中进行先发制人的投资并不是无理的事情。 现在是产业技术开发速度加快、投资规模持续增加的时代。投入数千亿韩元费用的未来产业，在取得实际成果之前，需要相当长的时间。如果等到经济萧条结束、经济反弹再出手，很容易失去机会。这就是为什么在经济不景气的情况下也不能在核心力量上停止先发制人的投资。必须加快为这些企业提供金融、政策支援和放宽限制的速度，也是这个原因。

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