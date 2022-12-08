本届卡塔尔世界杯8强球队所有208名球员中有195人效力于欧洲联赛. December. 08, 2022 07:48. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 笼罩卡塔尔沙漠的“Upset（爆冷门•下游球队战胜上游球队）旋风”销声匿迹，最终只留下了摩洛哥队。在进入2022卡塔尔世界杯8强的球队中，除了非洲代表摩洛哥之外，剩下的球队全都来自“传统豪强”欧洲（荷兰、英格兰、克罗地亚、葡萄牙、法国）和南美洲（巴西、阿根廷）。 摩洛哥队从球员方面来看，也很难断定它是一支纯粹的非洲球队。因为在16强赛上首发出场的11名选手中有7名是在欧洲出生长大，正在欧洲职业舞台上活动的“欧洲派”。摩洛哥队的26名球员中有一半（13名）是欧洲派。摩洛哥队主力门将亚辛•布努（31岁）也出生于加拿大，从21岁开始在西班牙足球甲级联赛活动。 没有一支球队进入8强的亚洲的情况不怎么好。在本届世界杯小组赛阶段，国际足联（FIFA）排名第28位的韩国队战胜葡萄牙队（第9位）、日本队（第24位）战胜德国队（第11位）、沙特阿拉伯队（第51位）战胜阿根廷队（第3位），让人重新审视亚洲足球的动向。实际上，亚洲足球联盟（AFC）历史上首次有3支球队（韩国、日本、澳大利亚）进入16强。但最终，只留下了“淘汰赛舞台水太深’”的教训，踏上了回家之路。 在本届世界杯进入8强的208名国家队选手中，93.8%（195名）效力于欧洲足球联盟（UEFA）旗下的联赛。相反，韩国、日本、澳大利亚三个国家的共78名国家队选手中，只有53.8%（42名）在欧洲联赛效力。

한국어