疾病厅厅长：“最快1月份、最晚3月份解除室内口罩令”. December. 08, 2022 07:48. by 李知云记者 easy@donga.com. 新冠疫情爆发以来成为日常的室内戴口罩义务，最早将于下个月解除。 疾病管理厅厅长白敬兰7日在新闻发布会上表示：“室内戴口罩义务的调整时间，将在最早明年1月到最晚3月之间。”但疾病厅强调，即使解除室内戴口罩的义务，也不是说生活中可以完全不戴口罩。也就是说，将从未戴 口罩时征收罚款的“强制”规定转变为“劝告”规定，有必要继续自觉戴口罩。 在医院或疗养设施等地方，可能会维持戴口罩的义务。白敬兰解释说：“即使调整室内戴口罩的措施，保护高危人群的必要设施等仍然会成为‘义务’（强制规定）。”防疫当局计划15日通过专家公开讨论会等，讨论具体的放宽戴口罩方针的方案，并在月底前确定并宣布。 防疫当局认为，为了放宽室内戴口罩的义务，应该提高应对变异新冠病毒的改良疫苗接种率。国家传染病危机应对咨询委员长郑锜硕提出，作为解除室内口罩义务的先决条件，“高龄人群的改良疫苗接种率应达到50%。”截至7日零时，60岁以上人群的改良疫苗接种率为23.2%，还不到目标值的一半。 据疾病厅当天公开的英国卫生安全局研究结果显示，接种改良疫苗的人与只接种基本疫苗的人相比，预防感染的效果提高了57%。美国疾病控制预防中心也曾发表研究结果称，接种改良疫苗时，预防感染的效果将提高28%-56%。

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