教育部机构改革，掩耳盗铃不可行. December. 07, 2022 07:49. . 教育部公布了以废除负责大学限制及监督业务的高等教育政策室和新设大学规制改革局为主要内容的机构改革方案。没有裁减机构或人员的内容。也就是说，为了政府的国政课题“以更大的大学自律构建充满活力的革新中心”，教育部将“改善体质”，成为支持而不是限制的部门。 教育部在此次改革方案中最强调的部分是废除教育部最大机构——高等教育政策室。这似乎表明了要通过废除过去12年间像教育部下属机关一样管理大学、从入学名额、增设学科到上课时间和学生评价方法等琐碎地控制并指示的机构，大幅放宽大学限制的意志。 但是从新的机构图来看，高等教育政策室“废除”一词黯然失色，在那个位置新设了12个处室大小的“人才政策室”。也就是说，可能要以培养人才为名，干预大学政策。而且是把高等教育政策室的传统大学规制业务移交给了名为“大学规制改革局”的新组织。一旦产生机构，规制就会增加，这是公职社会的惯例。说要进行规制改革，结果是设立新的机构，这不就是矛盾吗？ 教育部长李周浩是代表性的教育部解体论者。今年3月发表的报告《旨在大学革新的政府改革方案》中强调，大学应该果断地推进规制改革，使大学成为第四次产业革命的枢纽。李周浩还向总统职务交接委员会传达了把大学从教育部分离出来放在总理室管理的内容。但是成为部长后，他不仅没有进行教育部机构调整，反而以废除大学规制为名建立新的组织。作为教育专家，他的信念去了哪里，难道已经被机构逻辑所捕获? 教育部因降低大学全球竞争力的规制部门而臭名昭著。据说，大学相关规定多达126项。每10名学生中就有8名学生就读私立大学，但高等教育法和私立学校法都受到层层限制，因此不敢进行没有校园的名牌大学“密涅瓦大学”等革新。由于政府冻结了学费长达14年，部分大学不仅没有投资，连运营费都很难筹措。正如李周浩所说，“教育部主导的大学规制改革就像把海鲜店交给猫一样”，这在此次机构改革方案中暴露无余。加强大学竞争力的方案不应该交给教育部。

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