日本考虑加入美国推进的“综合防空和导弹防御系统”. December. 06, 2022 07:36. by 东京=常驻记者李尚勋 sanghun@donga.com. 据《日本经济新闻》等媒体5日报道，日本政府正在讨论在本月末之前修订的《国家安全保障战略》等安保三大文件中明示美国推进的“综合防空和导弹防御系统”（IAMD）的构建方案。 IAMD是利用陆海空、太空及网络空间等多种手段应对敌人空中攻击的体系。即，整合宙斯盾舰、爱国者导弹防御体系等，连接弹道导弹防御和敌机等空中防御。 虽然日本目前主张针对导弹拦截进行综合导弹防御，但根据拥有敌方基地攻击能力（反击能力）的方针，以事前防止对方导弹攻击为目的，计划构筑包括对对方领域攻击作战在内的IAMD。 在IAMD体系中，针对弹道导弹、巡航导弹、飞机等来自天空的威胁，指挥控制系统指示最佳的攻击或拦截手段。日本政府的构想是，如果美军和日本自卫队拥有同样的导弹防御体系，两国部队之间的合作将更加顺畅。日本政府2018年也曾考虑过引进IAMD，但由于没有反击能力，所以搁置了起来。 据悉，美国希望韩国也参与IAMD。韩国国防科学研究院在最近的报告中预测，随着美国赋予优先构筑IAMD顺序，今后为了抑制朝鲜和中国，有可能出现在韩国相关资产部署需求。 共同社当天报道说，日本政府计划到2031年底，把部署在邻近中国的西南群岛的导弹拦截能力提高到目前的3倍左右。该地区有4个具有拦截能力的冲绳航空自卫队，将把这一部队增加到冲绳及鹿儿岛11个部队。

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