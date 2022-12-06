尹总统： “如果对民主劳总采取原则性应对，就不会发生政治罢工”. December. 06, 2022 07:36. by 洪壽英, 朴訓祥 gaea@donga.com,tigermask@donga.com. 据悉，尹锡悦总统指示对全国民主劳动组合总联盟（以下简称民主劳总）公共运输工会货物连带本部（货物连带）罢工进行严正应对，并举了北韩高度化的核威胁为例。这是出于“如果毫无原则地屈服于非法行为和暴力，恶性循环将会反复出现”的脉络。 据总统室5日透露，尹总统在最近举行的非公开会议上对参谋们表示：“每次政权交替时，北核应对都会摇摆不定，如果所有政府都带着原则应对，北核问题就不会发展到如今这种地步”，“面对民主劳总，如果所有政权能抛开左右，都带着同样的原则应对，就不会像现在这样经常进行政治罢工。” 这被解释为，政府一直以来对北核问题或民主劳总罢工毫无原则地应对，导致情况恶化，并强调根据法律和原则的一贯应对。 尹总统当天在国家早餐祈祷会上也表示：“将竭尽全力打造一个法律和原则端正的国家”，“这是抚慰我们社会真正弱者的道路，也是克服复合危机的道路。”他还补充道：“如果是为了国民和国家，我将不惜一切走艰难的道路。” 共同民主党对尹总统比喻北核威胁的发言进行了声讨。最高委员郑清来当天在党最高委员会议上指出：“这是将本国国民比喻为核弹的反国民妄言。”院内发言人吴永焕在新闻发布会上表示：“尹总统是不是把基于敌对劳动观的公共治安统治误认为是强有力的领导力”，“想要安全的货物运输环境的人们的呐喊对总统来说是核威胁，真是让人觉得悲惨。”

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