个人世界杯淘汰赛阶段首粒进球，梅西在职业生涯第1000场比赛中创造历史. December. 05, 2022 07:49. by 金東昱 creating@donga.com. 全场比赛结束的哨声响起后，阿根廷球迷全部从座位上站起来，大声高喊“梅西”的名字。阿根廷队的当家球星里奥内尔•梅西（35岁•巴黎圣日耳曼）在自己的职业生涯第1000场比赛中打进了个人世界杯淘汰赛阶段的第一粒进球。凭借梅西的出色表现，阿根廷队时隔8年再次晋级世界杯8强。 4日，在卡塔尔赖扬的艾哈迈德•本•阿里体育场举行的世界杯16强赛上，梅西在上半场第35分钟率先攻入一球，主导了球队2比1的胜利。 当天的进球给梅西带来了很多意义。2004年10月在FC巴塞罗那（西班牙）首次登上成人舞台的梅西，在当天比赛之前共参加了999场比赛，攻入788球，并奉献345次助攻。他在巴塞罗那队参加了778场比赛，在巴黎圣日耳曼队（法国）参加了53场比赛，在阿根廷国家队参加了168场比赛。梅西当天在自己的第1000场比赛中攻入一球，并取得了个人世界杯淘汰赛阶段首粒进球。2006年在德国世界杯上首次登上世界杯舞台的梅西在世界杯上共攻入8粒进球，但这些进球都是在小组赛上取得的。本场比赛过后，梅西在世界杯上总共攻入9球，超过了阿根廷足球的传说迭戈•马拉多纳（8球）。 当天梅西的表现非常出色。阿根廷队虽然掌握了比赛主导权（控球率53%对35%），但始终未能突破澳大利亚队的密集防守，但梅西起到了“解决师”的作用。上半场第35分钟，梅西在禁区右侧外围弧线球传中，随后马上突破防守队员，向禁区右侧突入，再次接到传球。虽然澳大利亚队的3名防守队员站在前面，但他沉着地用左脚低射破门。梅西往返于攻防之间调整了比赛节奏，并贡献了接近球队射门（14个）一半的6次射门，率先攻入一球，“世界杯最后一舞”暂时延续到了8强。梅西在赛后表示：“能够向（夺冠的）目标更进一步，感到非常高兴。”曾在英格兰国家队效力的后卫里奥•费迪南德通过英国媒体BBC表示，“梅西的表现几乎就像神一样。这让赛场上的其他球员感到为难。” 在2014年巴西世界杯上获得亚军的阿根廷队继1986年墨西哥世界杯赛夺冠之后，时隔36年再次挑战冠军。梅西将向个人首座世界杯冠军奖杯发起最后的挑战。梅西在欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛（4次）、美洲杯（1次）、西甲联赛（10次）等众多大赛上共获得了41个冠军奖杯。虽然他获得了最多（7次）足球最高权威的“金球奖”，并6次获得欧洲联赛最佳射手，但始终与世界杯冠军无缘。如果梅西能进入半决赛或决赛，将创造新的纪录。截止到当天，梅西在世界杯上共出场23场，是现役球员中最多的。参加25场世界杯的洛塔尔•马特乌斯（德国•退役）保持着世界杯最多出场记录。如果梅西能在本次大赛中打进半决赛（参加决赛或三四名争夺战），将创造世界杯最多出场纪录26场。

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