日本再次发表歪曲历史的报告，“军舰岛没有歧视朝鲜人”. December. 03, 2022 07:22. by 东京=常驻记者李尚勋 sanghun@donga.com. 日本《产经新闻》2日报道称，针对联合国教科文组织世界遗产委员会要求日本对帝国主义强占时期在长崎端岛（又称军舰岛）等地强制劳役韩人（朝鲜人）的不充分说明进行完善，日本政府提交了以“没有歧视朝鲜人”为宗旨的报告。有人指出，这一报告重复了日本帝国主义强占时期日本人和韩国人受到了同样的国民待遇，在军舰岛等地也没有歧视对待韩人的愿有主张。 据《产经新闻》报道，日本政府根据联合国教科文组织世界遗产委员会前一天提交的世界遗产“明治日本的产业革命遗产”保存情况报告主张：“根据《国家总动员法》的国民征用令适用于所有日本国民。”对于要求正确说明强制劳役历史的指责，日本方面再次主张：“正在诚实履行。” 联合国教科文组织世界遗产委员会去年7月以强制劳役等有关韩人的说明不充分为由，对包括被列入世界遗产的军舰岛在内的“明治产业革命遗产”的东京产业遗产信息中心表示了“强烈的遗憾”。当时日本政府表示，“将认真接受”，但结果并没有变化。 《产经新闻》报道说：“日本政府以出处明确的资料和证词为基础，表达了把军舰岛历史传承给下一代的想法，”“以报告为基础，到明年3月为止，将变更产业遗产信息中心的展示内容。” 预计联合国教科文组织世界遗产委员会将公开这一报告，并在明年的会议上进行审议。

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