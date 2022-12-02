11月出口下降14%……第四季度面临负增长危机. December. 02, 2022 07:36. by 世宗=金炯民记者、李健赫记者 kalssam35@donga.com,gun@donga.com. 继全球经济放缓和能源价格暴涨之后，“货物联盟”罢工也席卷而来，韩国经济核心动力出口连续两个月出现负增长。因此，贸易收支连续8个月出现逆差，自1997年外汇危机以后，时隔25年出现了最长时间的逆差。政府认为，如果“货物联盟”罢工长期化，对12月份的出口也会产生负面影响。也有分析认为，今年第三季度（7月-9月）仅略高于0%的经济增长率有可能在第四季度（10月-12月）转为负增长。 产业通商资源部1日公布的《11月进出口动向》显示，11月出口额为519.1亿美元，比一年前减少14.0%。这是自2020年5月（-23.7%）新冠大流行正式爆发后、时隔2年半以来的最大减幅。上个月受原油、天然气、煤炭进口额比一年前猛增27.1%的影响，整体进口额（589.3亿美元）增加2.7%，贸易收支逆差为70.1亿美元，逆差幅度大于10月份（67亿美元）。 出口额减少主要是因为全球经济放缓，核心出口品种半导体出口比去年骤减29.8%。这是自2019年11月（-30.8%）以后3年来的最大减幅。石油化学（-26.5%）和显示器（-15.6%）等15大核心产品中，有11种产品的出口同时减少。 问题是明年以后出口也很有可能停滞不前。继1日大韩商工会议所预测明年第二季度（4月-6月）经济将持续下滑后，韩国贸易协会预测明年的贸易收支将出现138亿美元的逆差。副总理兼企划财政部部长秋庆镐当天表示：“在物价持续不稳定的情况下，生产和出口减少，经济放缓加剧，情况非常严重。”

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