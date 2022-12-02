出口骤减14%，增长低于1%……民主劳组总联盟现在应停止物流瘫痪自残剧. December. 02, 2022 07:35. . 上个月韩国的出口比1年前同期减少14%，连续2个月负增长。全球经济萧条导致主力产品出口减少、第一大贸易国中国的增长放缓、民主劳总公共运输工会“货物联盟”本部集体拒绝运输事态等叠加在一起，作为经济增长引擎的出口正在急速冷却。 10月份出口时隔20个月转为减少趋势，上个月减少幅度加大。在15大主力产品中，有11种产品的出口减少，其中半导体和石油化学产品的出口减少尤为严重。受中国主要城市因新冠疫情扩散被封锁的影响，对华出口下降了四分之一。相反，能源进口增加了27%，上个月的贸易收支连续8个月出现了赤字。 内需和设备投资提高的增长率因出口下降，第三季度韩国的国内生产总值比前一季度只增加0.3%。在出口进一步恶化的第四季度，增长率干脆转为负增长，明年因出口萎缩，增长率也只有1%左右。随着产品堆积在仓库中，三星电子智能手机工厂、LG电子家电产品工厂的开工率正在下降。 “货物联盟”的拒绝运输昨天已经进入第8天，会对出口造成致命打击。由于物流瘫痪，石油化学企业的出货量骤减至平时的30%。12个主要港口的集装箱吞吐量也减少40%。据推算，仅由此造成的损失就达数千亿韩元。如果铁道工会也加入罢工，陆上物流将完全瘫痪，预计会受到更严重的打击。因水泥供应不足而停止的建设现场是进一步降低第四季度增长率的因素。 对水泥运输车辆下达史上首次业务开始命令的政府，正在讨论将对象扩大到油罐车的方案。因为考虑到吊销执照等处罚，部分水泥运输车主、集装箱司机回归后，命令的效果开始显现，但此次因油罐车司机拒绝运输，导致油料售罄的加油站正在增加。 民主劳总6日发表了全国总罢工方针等，仍然高喊着强硬斗争。前天举行的政府和“货物联盟”的第二次交涉也在40分钟后告吹。目前，韩国经济还没有闲暇到接受工会“照顾自己饭碗”的程度。现在应该停止以不妥协的姿态和强对强对峙导致作为经济动脉的物流瘫痪的“自残剧”。

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