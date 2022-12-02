“低碳城市国际论坛”将于6日在松岛举行. December. 02, 2022 07:35. by 孔升培记者 ksb@donga.com. 由联合国亚太经济社会委员会（UNESCAP）和仁川市共同主办的“第二届低碳城市国际论坛”将从6日开始在仁川松岛喜来登仁川酒店举行，为期3天。 此次论坛是以建设低碳城市为目标，为构建国际社会合作体系而举办的。论坛由△气候治理、城市的作用和政策 △自然基础和革新性解决方案 △循环经济和城市 △地区合作的作用等6个项目组成。由于新型冠状病毒肺炎疫情的扩散，去年在网上举行，但今年将以线上和线下的方式举行。另外还计划访问位于仁川西区的国立环境科学院和首都圈填海地（(环境主题公园梦想园)）现场。 前联合国秘书长潘基文和绿色气候基金（GCF）秘书长雅尼克•格莱马雷克等500多名前任、现任国际机构相关人士将参加论坛。仁川市市长刘正福将在6日的开幕式上发表“2045仁川市碳中和”的蓝图和战略。 仁川市相关人士表示：“最近地球的常年气温与工业化之前相比上升了1.09度，在只占全世界面积2%的城市中，碳排放总量占75%，因此城市的责任和作用显得非常重要”，“希望此次论坛能够有助于碳中立社会的转换。”

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