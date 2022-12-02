中国被示威吓到……北京、广州等大城市陆续放宽防疫措施. December. 02, 2022 07:35. by 金祺容 kky@donga.com. 中国当局接连放宽了对新冠疫情的封锁措施。 据中国官方媒体新华社1日报道，新冠确诊患者最多的南部大城市广州市的全面封锁当天部分解除。只有出现确诊患者的建筑物被管理为高危险地区，其他地区被调整为低危险地区。此前，在广州大部分市民都未能走出居住地。这是向广州示威群众发射催泪弹进行镇压两天后的事情。 随着全面封锁的解除，包括南站在内的广州火车站和公交车站内，被困的移民工人等为了回故乡一下子聚集在一起，拥挤不堪。广州大学也开始提早放假，让学生们回家。 据彭博社报道，首都北京此前把确诊患者强制隔离在设施内，现在计划对症状轻微者，将允许自行隔离。离北京很近的河北省石家庄也计划对曾统一封锁的6个区进行区别管理，根据区分实际情况重新开始生产活动，决定在一周内恢复全面禁止的商业设施运营，并允许餐厅就餐。 云南省昆明市发布解除封锁公告，表示即使实施封锁，也要迅速解除封锁，最大限度地减少对居民生活的影响。最近感染者增加的重庆市也宣布，将实行控制措施的差别化。被全面封锁一周的辽宁省沈阳市1日允许在饭店用餐。 核酸检测也在放宽。广州、重庆、深圳当天宣布，只对危险职业群和核心人力进行核酸检测。重庆市表示，不允许反复及追加实施核酸检测。北京部分购物中心从当天开始48小时内以核酸检测阴性证明书持有者为对象恢复了营业。

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