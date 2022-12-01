失与得. December. 01, 2022 07:25. . 身穿稍微露出乳沟的黑色礼服的女性双手合十站着。约翰•辛格•萨金特画的这幅令人印象深刻的肖像画中的模特是伊莎贝拉•斯图尔特•加德纳。她是19世纪后期美国波士顿最有名的传奇美术品收藏家。当时作为女性，她罕见的集齐了财富、名声和业绩，但不知为何，她的眼睛却显得有些悲伤。在她的身上到底发生过什么事情呢？ 萨金特虽然是美国画家，但一生中大部分时间都在巴黎和伦敦等欧洲活动。由于他的肖像画在国际上享有盛名，再加上出色的礼仪和完美的法语运用能力，深受富裕阶层顾客的欢迎。 他首次访问波士顿时画了加德纳的肖像画。画家强调了48岁中年妇人的深情眼神和表情，以及沙漏般的身材。看起来既性感又悲伤的样子。这可能是因为将模特的人生投影在画面上。出生于纽约富裕家庭的加德纳20岁与企业家杰克•加德纳结婚后定居在波士顿。幸福的生活也是暂时的，接连失去孩子让加德纳患上了忧郁症。结婚5个月后，她生下了第一个孩子，接着3年后生下的儿子也在两周岁之前死亡。几个月后，她的朋友同时也是自己的小姑子去世了，而她再一次流产了。在完全被丧失的悲伤吞噬的时候，夫妻俩根据医生的建议前往欧洲和俄罗斯等地旅行。加德纳通过旅行开始了解美术，并购买了伦勃朗、约翰内斯•维米尔等作品。美术是救赎。从忧郁症中摆脱出来后，她的破绽人生因艺术变得充盈起来。 有失必有得。加德纳虽然失去了子女，但获得了艺术和名声，她一生收集的作品所填满的房子是美国最早的私立美术馆之一，至今仍受到波士顿市民的喜爱。

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