美国：“韩半岛发生紧急情况时，中国为掌控朝鲜核武器，会进行军事干预”. December. 01, 2022 07:26. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国国防部表示：“韩半岛发生紧急情况时，中国军队可能会进行士预，以确保朝鲜的大规模杀伤性武器。”也就是说，如果韩半岛发生南北军事冲突或朝鲜政权崩溃等剧变事态，中国可能会投入军队，防止朝鲜核和导弹的控制权落入韩国和美国手中。据悉，韩美作战计划中反映了韩半岛发生剧变时迅速掌握朝鲜大量杀伤性武器控制权的行动计划。 美国国防部当地时间11月29日在《中国军事力量报告》中指出：“中国军队为应对韩半岛剧变事态，正在实施航空、陆上、海上及化学防御训练等军事演习，”“中国领导层在（韩半岛）发生危机时，可以向北方战区司令部下达多种范围的作战命令。” 报告还说：“这样的作战可能包括通过中朝边境管制难民流入、为掌控朝鲜大规模杀伤性武器的军事干预、维持朝鲜为缓冲国家等。” 美国国防部当天公开了根据包含国防预算的《国防授权法》于上个月向美国议会提交的这一报告。虽然去年的报告中也包含了上述内容，但随着美中军事紧张的加剧，美国拜登政府提高了对韩半岛发生紧急情况时中国军事干预可能性的警告。上个月公开的《国家国防战略》报告中表示：“韩半岛危机有可能增加（中国和俄罗斯等）其他核拥有国介入和更广泛的纷争危险。” 报告还就中国增强核武器表示：“据推测，中国正在运用的核弹头将超过400枚，”“到2035年部署1500枚核弹头的可能性很大。”考虑到2020年报告中将中国拥有的核弹头数量视为200枚，相当于两年后的推测值翻了一番。

한국어