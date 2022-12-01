女高音歌唱家曹秀美：“现在要为遭受痛苦的人唱歌”. December. 01, 2022 07:25. by 李知訓 easyhoon@donga.com. “我发现世界上比起通过音乐获得内心安定与喜悦的人，因各种原因每天都活在痛苦中的人更多。如果说到现在为止自己一直专注于唱歌，那么从现在开始就要过与社会弱势群体同行的生活。” 世界著名女高音歌唱家曹秀美（60岁）为被冷落的人们免费演出。4日，在首尔钟路区世宗文化会馆大剧场举行的《千元的幸福》15周年特别演唱会上，她将不收取演出费而站在舞台上。她最近接受本报书面采访时表示：“36年来一直致力于比任何人都想唱好歌的目标，虽然与观众产生共鸣，努力传达幸福，但认识到仅凭这些是不够的”，“从现在开始，哪怕是小事，我也要开始做自己力所能及的事情。” 此次演出邀请了准备自立的青年、保育院儿童、残疾人、脱北者、露宿者等3000多人。虽然演出的名字叫“千元的幸福”，但被邀请的观众们可以免费观看。曹秀美将和首席爱乐乐团一起与男高音张柱勋、跨界男高音Chris Young、奚琴演奏家Nali等一起登台演出。曹秀美将演唱韩国歌曲《出迎》、《初恋》、《花开的日子》、《摇曳盛开的花》。 “最近全世界都在唱韩国的歌曲，我们的歌手也站在了顶峰。对于36年前在意大利的里雅斯特（Trieste）进行首次登台演出的我来说，真是神奇。当时，如果想要让人来看韩国人的演出，一定要唱好。我认为现在应该把我们国家的歌曲唱得更好，留下更多具有韩国特色的东西。” 明年7月，将在法国巴黎举行以她的名字命名的第一届曹秀美国际声乐比赛。大赛获奖者将获得与曹秀美一起演出的机会。另外，还将与世界级唱片公司华纳音乐合作制作专辑。曹秀美将担任该比赛的评委委员会长。她说：“非常感谢大家认可我36年来走过的路”，“希望该比赛能成为新人声乐家进军世界舞台的龙门。” 今年迎来花甲之年的她还说：“想尝试各种之前没有尝试过的音乐。” “世界上存在着多种文化，这与居住在该地区的人们的生活息息相关。作为音乐家，通过音乐了解各种文化是非常有价值的事情。我想摆脱传统的古典音乐框架，以消化各种形态的文化和音乐的声乐家生活。”

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