韩国历史上第一份业务开始命令……遵守原则“通过对话解决”是首要课题. November. 30, 2022 07:56. . 尹锡悦总统昨天亲自主持国务会议，决定对“货物联盟”工会所属拒绝运输水泥的车辆下达业务开始命令。这是货物汽车运输事业法引进业务开始命令条款后，18年来首次下达命令。“货物联盟”领导层决定对此进行全力斗争，双方的极端对峙成为现实。 尹锡悦表示“绝对不会与非法行为妥协”，要求“货物联盟”工会成员立即回归工作。从今天开始，为期两天的命令将传达给车主，如果无正当理由拒绝，可以处以中止、吊销驾照或处以3年以下有期徒刑或3000万韩元以下罚款。虽然以占全体货车0.5%的大量运输水泥的3000多台车辆为对象，但如果事态恶化，有可能扩大到油类运输车辆等。 截止到昨天已经连续6天拒绝运输，水泥、钢铁、汽车、油类等基础产业部门的物流瘫痪非常严重。作为经济支柱的出口连续两个月减少，贸易赤字像滚雪球一样增加，每天累计损失3000亿韩元以上。对于政府来说，依法应对是不可避免的。“货物联盟”时隔5个月再次将物流当作人质，要求把保障最低收益常设化，政府内部也出现了不能再为之左右的态度。个人事业者身份的货车车主，其中收入相对较好的水泥、油类运输车主主导拒绝运输，这也是政府采取强硬态度的原因。 但有人指出，在命令开始前一天，政府和“货物联盟”的交涉在短短2个小时后破裂等，并没有先举行真诚的对话。在双方决定今天重新进行交涉的情况下，政府决定下达业务开始命令，因此与退路被断的“货物联盟”强强对峙的可能性增大。这很容易让人误会政府事先制定了强硬应对原则，进行对话只是为了积累名分。民主劳总有可能将政府的态度视为问题，恶意利用为铁路、首尔地铁等连带罢工的名义。 “货物联盟”预告了领导层削发、申请命令无效假处分等全方位的斗争。但在高物价、低增长的痛苦中，国民们不得不忍受“货物联盟”的“停止所有产业”的冬季斗争。现在应该放弃无理要求，回到谈判桌上来。政府也应该在遵守法律和原则的同时，相比处罚，更应该致力于对话和劝导。

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