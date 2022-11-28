政府和“货物联盟”今天首次交涉……要通过对话阻止出现局面不可挽回. November. 28, 2022 07:29. . 民主劳总的“货物联盟”拒绝运输昨天进入第四天，全国范围内基础产业领域的物流瘫痪仍在继续。在政府当局公开表示，如果损失扩大将首次下达业务开始命令。这种情况下，政府和货物联盟将于今天首次会面，开始交涉。 国土交通部昨天推算，货物联盟22000多名工会成员中有4300人参加了拒运活动，参与率为19.5%。虽然参与率不算高，但全国12个港口的集装箱吞吐量却大幅下降到平时的17%。浦项制铁、光阳制铁等工厂生产的钢铁产品因无法运出而堆积在露天堆放场，随着汽车托运的中断，汽车企业职员们远距离驾驶，直接向顾客送交汽车。 随着水泥出货量下降到10%以下，韩国最大的重建园区首尔江东区遁村住公公寓新建工地因得不到混凝土供应而中断了骨架工程。随着运送油类的油罐车也中断运行，首尔等大城市即将出现用完油的加油站。部分人担心会发生暴力事件。前天，在釜山新港附近行驶的非工会成员的拖车前挡风玻璃上撞到了疑似铁珠的物体，司机被玻璃碎片划伤。 在双方的紧张如此加剧的情况下，政府和货物联盟今天面对面坐在一起。货物联盟要求把到今年底到期而即将取消的安全运费制常设化并大幅增加品种，政府表明了不能接受扩大品种\只能延长3年安全运费制的立场，双方的分歧很大，因此很难圆满进行交涉。虽然政府施加压力，暗示在明天的国务会议上有可能对水泥、混凝土等损失较大的行业下达业务开始命令，但货物联盟方面的态度仍然很顽固。 尽管如此，双方应以阻止局势破裂的姿态进行对话，直到得出答案为止。像6月份拒绝运输时一样，以“事后协商”式的权宜之计，将就着度过难关，几个月后再次发生同样的事情，这种情况是不应重演。面对“1%的经济增长率”和由此引发的经济萧条，如果货物联盟再次对经济造成致命冲击，那么此次彻底追究责任的舆论必然会高涨。政府也应该避免仓促下达命令，使事态恶化，使“强强对抗”的局面长期化。

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