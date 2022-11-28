《内房歌辞》等3件作品被列入联合国教科文组织世界记忆遗产名录. November. 28, 2022 07:29. by 崔勋振记者 choigiza@donga.com. 高丽时代一然大师（1206~1289年）讲述古代历史和神话的《三国遗事》、朝鲜后期女性用韩文写的文学作品《内房歌辞》、泰安克服油类灾害记录物等3件作品26日被列入联合国教科文组织（UNESCO）世界记忆遗产亚太地区目录。 文化遗产厅和韩国国学振兴院当天在庆北安东举行的第9届联合国教科文组织世界记忆遗产亚太地区委员会（MOWCAP）总会上表示：“3件韩国记录物新加入世界记忆遗产亚太地区目录。 世界记忆遗产地区目录将收录对世界5个（欧洲•北美、亚太、中东、非洲、南美•加勒比海）地区产生影响的记录物。通过此次申遗，韩国地区目录包括韩国的匾额（旧建筑物屋檐和门之间刻有字样的标记牌）、思悼世子的追尊万人疏（儒生们要求追尊思悼的身份的上疏）、朝鲜王朝宫中匾额等共6项。 有人评价说，《三国遗事》体现了13世纪形成了以民族为中心的主体历史观。主要从庆尚北道安东传来的《内房歌辞》（1796~1969年）被认定为女性主体活动的结果。韩国国学振兴院世界记忆遗产组组长李尚浩（音）表示：“《内房歌辞》体现了韩文创制后发展成为普遍文字的过程。”《泰安克服油类灾害记录》（约22.2万件）展示了2007年12月在忠南泰安发生的大规模油类泄漏事故的克服过程，其价值得到了认可。 至此，韩国在6项世界记忆遗产地区目录和16项国际目录中，共拥有22项世界记忆遗产。联合国教科文组织国际咨询委员会（IAC）评选的世界记忆遗产国际目录中，有《朝鲜王朝实录》、《训民正音》等16项。

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