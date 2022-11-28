中国上海爆发“新冠”示威，出现“习近平和共产党下台”的口号. November. 28, 2022 07:31. by 金祺容 kky@donga.com. 中国北京和上海等城市到处都在举行抗议封锁新冠疫情的示威。特别是26日，在上海市中心举行了市民高喊“习近平下台！共产党下台！”的大规模示威。美国有线电视新闻网（CNN）、路透社、英国广播公司（BBC）等主要外国媒体报道说：“在中国全境，对新冠防疫政策的愤怒和抗议示威正在扩散。”当地中国人向《东亚日报》表示，市民们对以阻止扩散新冠疫情为由、第三年还在维持封锁政策的“新冠感染动态清零”的反感正在扩散。 据彭博社等西方媒体和《自由时报》等台湾媒体27日报道，26日晚至27日凌晨，在上海乌鲁木齐中路，市民们涌上街头，抗议24日在中国西部新疆维吾尔自治区最大城市乌鲁木齐发生的火灾事故造成10人死亡。美联社和路透社报道说，示威参加者人数为数千人，彭博社为数百人。乌鲁木齐中路生活着很多少数民族维吾尔族。 乌鲁木齐发生火灾时，为了防止新冠疫情扩散，封锁正在长期化。认为发生火灾的公寓为了加强封锁而增加很多设置物，结果消防当局迟迟未能进入、导致死亡人数增加的说法在社交媒体上迅速扩散。 从在推特上公开的视频来看，上海示威参加者们在街上摆放蜡烛，用激昂的声音高喊“不要独裁”“实行民主”等。彭博社就上海示威评价说：“这是自1989年天安门民主化示威以来规模最大的反政府街头示威。”

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