美军8架B-2展开“大象漫步”武力示威……“向朝鲜发出警告”. November. 28, 2022 07:30. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国当地时间26日动用可搭载核武器的B-2“勇气”号战略轰炸机进行武力示威，向朝鲜发出了警告。朝鲜正在大力宣传成功试射能够打击美国本土的新型洲际弹道导弹“火星-17”型。 美国空军第509轰炸飞行团当天在脸书上公开了密苏里州怀特曼空军基地8架B-2最大武装同时出击的演习——“大象漫步”的视频。飞行团表示：“这是装饰怀特曼空军基地年度‘勇气警戒’演习结尾的‘大象漫步’和出击，”“这是保障美国空军随时随地准备进行核作战和全球打击的演习。” “大象漫步”是指飞机在跑道上排成一列，在发生紧急情况时迅速武装战斗机，在最短时间内出击的演习。具备隐形功能的B-2可以搭载B61、B83核弹，与B-52、B-1B一起被称为美国三大战略轰炸机。美国军事专门智库兰德研究所高级研究员布鲁斯·贝内特对“美国之音”表示：“这是向朝鲜国务委员长金正恩发出的强烈警告信息。” 在美国，对中国说服朝鲜遏制挑衅的可能性持怀疑态度。《华尔街日报》当天在社论《联合国的朝鲜监护人》中表示：“美国总统拜登向中国国家主席习近平施压，劝阻朝鲜不要进行核试验或导弹试验，并表示‘充满希望’。但（现实）似乎并非如此。”社论还指出：“中俄的保护让金正恩胆大妄为，朝鲜在核试验之前嘲弄国际应对，”“美国现在应该放弃对联合国的信任，团结同盟，集中（应对朝鲜）。”

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