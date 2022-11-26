尹锡悦政府摆弄加入“四国集团”筹码……因担心中国反对而慎重行动. November. 26, 2022 07:20. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 自去年1月拜登政府上台以来，美国一直通过“四方安全对话”（Quad）、“五眼联盟”（Five Eyes）、“美英澳三国联盟”（AUKUS）等多边同盟性质的安全磋商机制，加强了对中国的包围网。 “四方安全对话”属于美国、日本、澳大利亚、印度等4个国家。2004年成立时的目的，是支援遭受大型地震、海啸的印度尼西亚灾后重建，但特朗普政府当时加强了牵制中国的性质。美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰等5个英语圈国家参与的“五眼联盟”，始于第二次世界大战后的1946年美国和英国为应对与共产圈的冷战而签订的《秘密情报共享协定（UKUSA）》。这些国家一直利用名为“UKUSA”的通信监听网共享从全世界收集的军事机密情报。 美国与英国、澳大利亚去年还成立了安保磋商机制“三国联盟”。美国上台后还向澳大利亚提供了核动力潜艇建造技术。最近还公开了在澳大利亚部署可搭载核武器的美国B-52战略轰炸机的计划。也就是说，在印度太平洋地区内，针对中国展开了积极的军事合作。 尹锡悦政府上台后，与前任政府不同，明确表示要将外交的中心轴放在韩美同盟上。尽管美国政府一再要求，但文在寅政府考虑到与中国的关系等，坚持对加入“四方安全对话”持模糊态度。但与此不同，尹锡悦在大选公约中明确表示，今后将寻求“正式加入‘四方安全对话’”。但是，目前为了最大限度地减少与中国的摩擦，首先推进基础设施建设、疫苗等各功能、领域的合作。中国外交部长王毅指责美国主导的这些安保磋商机制“通过冷战思维的扩散来煽动军备竞赛”，公开表示反对。 韩国政府为了应对朝鲜的挑衅，计划加强与这些安保磋商机制的合作。朝鲜发射洲际导弹“火星-17”型的18日，正在泰国曼谷参加亚太经合组织会议的韩国国务总理韩德洙出席了美国副总统卡梅拉@哈里斯的紧急邀请而举行的六方安保会议。美国、加拿大、新西兰、澳大利亚、日本、韩国等6国在会议结束后共同发出了谴责朝鲜挑衅的信息。“五眼联盟”中除英国以外的4个国家与韩国、日本进行了协商。

한국어