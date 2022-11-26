创造新历史，C罗连续五届世界杯破门. November. 26, 2022 07:19. by 金正勋记者 hun@donga.com. 葡萄牙国家足球队的队长克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（37岁•照片）成为历史上首位连续5届世界杯都能取得进球的球员。 25日，C罗在卡塔尔多哈的974体育场举行的世界杯H组与加纳队的第一场比赛中，在下半场第20分钟率先攻入点球，帮助球队以3比2获胜。C罗在2006年德国世界杯上攻入个人世界杯首粒进球，之后逐渐积累进球数，继2010年南非世界杯（1球）、2014年巴西世界杯（1球）、2018年俄罗斯世界杯（4球）之后，此次卡塔尔世界杯也尝到了进球的滋味。他在个人世界杯第18场比赛中攻入了第8粒进球。这是“足球皇帝”贝利（巴西）和C罗“一生的竞争对手”里奥内尔•梅西（35岁•阿根廷）也没能实现的纪录。 C罗在赛后表示，“作为唯一一位在连续5届世界杯上都取得进球的球员，我感到非常自豪。”葡萄牙队主教练费尔南多•桑托斯称赞说：“C罗是一个传说，是一种现象”，“50年后我们还会谈论C罗。” C罗凭借当天的进球刷新了自己保持的历代A级比赛（国家对抗赛）最多进球纪录。C罗在192场A级比赛中攻入了118粒进球。历史排名第2位的是伊朗退役球星阿里•戴伊（53岁）的109粒进球。梅西攻入92球，位居历史第三位。

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