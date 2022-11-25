朝鲜威胁“首尔是靶子”、煽动韩国内部矛盾，是徒劳的煽动. November. 25, 2022 07:39. . 朝鲜昨天在以国务委员长金正恩的妹妹金与正的名义发表谈话时，用“白痴大傻瓜”等下流的粗话嘲讽尹锡悦政府，并表示：“不知道国民为什么对尹锡悦政权袖手旁观。”谈话中还说：“文在寅坐着（位子上）干饭的时候，至少首尔不是我们的靶子。”这是分裂前政府与现政府、威胁把新政府上台后的首尔当作攻击靶子的行径。 金与正的讲话是继今年4月朝鲜军方高层人士声称要摧毁“首尔的主要目标”后，朝鲜实际二号人物直接提到把首尔当作的目标的露骨威胁。虽然朝鲜早在28年前就曾声称“把首尔变成一片火海”，但从最近在前方部署战术核武器运用部队后又向束草前海发射弹道导弹的行为来看，其威胁的现实感远远不能与言谈相提并论。 此外，谈话还向韩国国民煽动反政府斗争，称“为什么袖手旁观”。这是想借助高呼政权下台的南韩内部部分势力的主张，动摇现政府的老套的对南宣传煽动。看起来，朝鲜似乎已经超越助长韩国内部矛盾的老做法，进行分裂煽动，甚至由朝鲜实际二号人物亲自出马。对于原先连说出口都觉得不好意思的金与正粗话，如今已不再新鲜。她在8月也曾对尹总统说“讨厌此人本身”，对于韩国的“胆大构想”，也指责为“狗在狂吠”。这种低级表现，也证明了朝鲜已变得焦躁不安。 朝鲜想从韩美日的单方面对朝制裁和强化施压中寻找进行包括第七次核试验在内的追加挑衅的借口。但是，如果误以为为了积累名分而将责任推卸给韩国政府、煽动内部矛盾，就会动摇韩国国民，那就打错了算盘了。低劣的谈话本身就像朝鲜自己所说的那样，只是“恶心的丑态”。朝鲜要知道，肤浅的伎俩和下流的粗话攻势，才是躺着吐痰的傻瓜的徒劳行为。

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