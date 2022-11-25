韩中一致同意，明年春天开始“1.5轨”对话……“重新设定对华关系”. November. 25, 2022 07:40. by 申镇宇记者、北京=常驻记者金基龙 niceshin@donga.com、kky@donga.com. 据悉，韩国和中国决定最晚在明年春天之前开始以经济贸易领域为中心的“1.5轨”对话，目前正在进行详细讨论。两国决定启动高层经济合作机制，并着手进行事前讨论。据悉，韩国政府最近集中精力搞活经济，认为加强与最大出口市场中国的关系是必不可少的。此外，即使是为了向即将进行第七次核试验的朝鲜施压，对华合作的必要性也越来越大。有分析认为，在中国国家主席习近平确定连任三届的情况下，为了不让韩国过分偏向美国，中国也有必要确保韩国成为友军，因而自然而然地打开了扩大韩中交流的空间。 ○ “韩中‘1.5轨’，将会有密度地运营” 综合《东亚日报》24日的采访，韩中两国最近为了启动各种协商渠道，正在积极进行讨论。尤其引人注目的是“1.5轨”。“1.5轨”是指政府人士加民间专家的“半官半民”形态的对话体制。习近平当地时间15日在印度尼西亚巴厘岛举行韩中首脑会谈时，曾向尹锡悦总统提议“构建两国间‘1.5轨’对话机制”。 韩国政府高层相关人士在与《东亚日报》的通话中表示：“决定最晚在明年春天之前开始（‘1.5轨’），目前正在（与中国）进行协商。”此前，两国在今年迎来建交30周年之际，以提出韩中关系未来构想为目的，从去年8月开始运营了为期一年的名为“韩中关系未来发展委员会”的“1.5轨”协商机制。两国各有22名委员、总共44名委员参加该协商机制，并提交了包含各领域政策提议的报告。 据悉，预计明年初启动的“1.5轨”体制将比今年结束的协商机制更为密集地运营。韩国政府相关人士强调：“（在‘1.5轨’中）两国政府将发挥绘制蓝图的重要作用，包括如何按照主要悬案做些什么、如何进行协商等。”据悉，两国在本月首脑会谈之前已经开始了“1.5轨”体制的实务讨论，最近就该体制的构成、形态、方式等进行了讨论。 据悉，韩国政府为了通过外交通商渠道定期运营与中国的高层经济协商机制，还着手进行实务讨论。预计在这里将讨论两国间为稳定出口贸易及供应网的沟通合作方案等。 ○ 韩中关系拐点……“限韩令”能否解除备受关注 尹锡悦政府上台后，把加强与美国的同盟关系作为首要基调。韩国5月参与美国主导的经济合作体“印度太平洋经济框架”等时，韩国总统室相关人士表示：“韩国加入印太经济框架，摆脱了‘安美经中’（安保靠美国，经济靠中国），正式开始了‘安美经世’（安保靠美国，经济靠世界）。”此后，不断有人指出，虽然韩美日加强合作，但韩中关系反而变得不顺畅。 但是，最近韩国政府的对华基调多少有些变化。与就任初期相比，对中国相对下了很大功夫。韩国政府另一名相关人士表示：“韩中关系已经进入拐点，”“现在到了重新设定与中国的关系的阶段。” 在这种情况下，韩中两国最大的悬案之一“限韩令”能否被解除也备受关注。中国最近下达“限韩令”后，时隔6年，在网络视频服务（OTT）上提供了韩国电影服务。韩国总统室赋予其意义说：“以韩中首脑会谈为契机，中国采取了有关网络视频的措施。”中国外交部23日在新闻发布会上表示：“我想再次强调，中国政府从未实行过所谓的‘限韩令’，”“中国对与韩国的文化交流合作持开放态度。”对此，有观察人士认为，此次网络视频措施可能是解除“限韩令”的信号弹。

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