韩裔帕特里夏·李当选美国内华达州大法官. November. 24, 2022 07:48. by 金民 kimmin@donga.com. 出生于全罗北道全州，父亲是驻韩美军、母亲是韩国人的韩裔美国女性被任命为美国内华达州大法官。内华达州州长史蒂夫·席尔瓦拉克当地时间21日宣布：“任命律师帕特里夏·李（47岁）为州大法官，”“她积累了广泛的能力和高超的专业经验。”在内华达州，亚裔美国人成为州大法官尚属首次。 李在向法官人选委员会提交的答辩书中讲述了艰难的家庭史，并表示：“因为父亲是黑人，所以我的出生在韩国并不受欢迎，被指责为混血儿。”4周岁时，她和家人移居到了美国加利福尼亚州范登堡空军基地。但父亲退伍后陷入了酒精依赖症，在她7岁时，父母离了婚。 李在答辩书中写道，母亲几乎不会说英语，作为长女，自己代替妈妈照顾两个弟弟，艰难地成长。她从7岁起就亲自填写基础生活费文件，每年要搬两三次家。据说，家人一度露宿街头，好不容易进入休息区时，她安心地说，“终于有了房子”。 她无法忍受当时与母亲交往的男性的虐待，在15岁时离开了家；辗转寄居于朋友家上了高中，担任了全校学生会长和拉拉队长，维持了最前茅的成绩，获得了奖学金；后来升入南加州大学，并担任了黑人学生会长；最后毕业于乔治-华盛顿大学法学专门研究生院；从2002年起担任律师事务所律师，主要负责复杂的商业诉讼；此外还负责专利法和家庭法的诉讼。 李说：“小时候的艰难经历让我变得更加坚强，”“为了摆脱在床上爬着蟑螂、因交不起房租而被赶出的生活，我努力生活。”她还说：“经历逆境后，我下定决心要帮助别人。这一决心我一辈子都不会忘记。” 李的任期到2025年1月为止。她是9月份辞职的前大法官艾比·西尔弗的继任者。内华达州大法官定员为7人，任期为6年，但如果出现空缺，由州长任命的继任者将填补前任的剩余任期。

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