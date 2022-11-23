第三季度家庭负债达1870万亿韩元，再创历史新高. November. 23, 2022 07:47. by 朴民優 minwoo@donga.com. 韩国的家庭负债超过了1870万亿韩元，刷新了历史最高值。但是随着住宅担保贷款增加幅度的减少，家庭贷款再次转换为减少趋势。 据韩国银行22日公布的今年第三季度（7~9月）家庭信用（暂定）统计，以9月末为基准，家庭信用余额比6月末增加了2.2万亿韩元（0.1%），达到1870.6万亿韩元。增加幅度比前一季度（5.5万亿韩元）有所减少，与一年前相比也只增加了25.1万亿韩元（1.4%）。这是自2003年制定相关统计以来的最低增长率。 家庭信用是指家庭从银行、保险公司等金融公司获得的家庭贷款加上结算前信用卡使用金额（销售信用）的家庭负债。在家庭信用中占最大比重的家庭贷款余额为1756.8万亿韩元，减少了3000亿韩元。家庭贷款在今年第一季度（1~3月）减少了8000亿韩元之后，出现了历史第二次倒退。但住宅担保贷款增加幅度（6.5万亿韩元）比第二季度（8.7万亿韩元）有所减少，包括信用贷款在内的其他贷款减少6.8万亿韩元，连续4个季度呈减少趋势。 解除保持社交距离限制后，随着消费增加趋势的持续，销售信用余额连续两个季度创下了历史最高纪录。据统计，销售信用余额比前一季度增加了2.5万亿韩元，达到113.8万亿韩元。与1年前相比，增加了13.2万亿韩元（13.2%），创下了历史最大增幅。

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