民主劳总接连罢工……货物-学校-地铁-铁路预告罢工. November. 23, 2022 07:48. by 周愛眞 jaj@donga.com. 从24日全国民主劳动组合总联盟（简称民主劳总）公共运输工会货物连带本部罢工开始，到下月为止，劳动界总罢工将接连不断。随着预告以物流、铁路、地铁等国家基础产业为中心的罢工，有人担心，与困难的经济状况套在一起，罢工的损失会增大。 货物连带22日表示，从24日0时开始，2.5万名工会成员将进行无限期总罢工。也就是说，在他们接受废除安全运费日落制度的要求之前，将拒绝物流运输。围绕延长、扩大今年日落的安全运费制的方案，6月举行了总罢工，但经过临时协商后撤回，时隔5个多月再次展开了斗争。 第二天即25日，民主劳总公共部门非正规职工会全国学校非正规职连带会议将展开总罢工。预计将有照顾专门负责人和供餐厨师等约5万人参加，因此担心会出现供餐、照顾空白。他们要求制定供餐室产业灾害对策、反对地方教育财政拨款改编等。 运营首尔地铁的首尔交通公社工会从30日开始要求首尔市撤回裁员计划，进行无限期罢工。下个月2日，铁道工会将反对国土交通部的裁员和铁路合并等政策，举行总罢工。 此次预告的罢工大部分具有民主劳总下属的工会以政府为对象要求特定事项的“对政府斗争”的性质。因此有分析认为，在年末发表工会及劳动关系调整法（黄色信封法）等劳动相关立法和劳动改革案之前，民主劳总开始对政府进行势力炫耀。 实际上，民主劳总22日在首尔永登浦区国会前召开记者招待会，宣布了总罢工全力斗争。另外，为了争取改革立法，将展开静坐示威斗争。民主劳总委员长杨京洙（音）表示：“在劳动现场死亡不断，任何地方都不安全，尹锡悦政权和国会到底在做什么？”另外还要求政府和国会立法黄色信封法、废除安全运费制日落制、中断交通、医疗、照顾民营化及加强公共性等。民主劳总计划于下月3日举行大规模全国劳动者大会。

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