97%的经济专家认为是“危机”……劳动界表示，即使这样也要进行罢工. November. 22, 2022 07:44. . 在韩国开发研究院的问卷调查中，绝大多数国内经济专家回答称，韩国经济目前处于危机之中。普通国民的认识也是如此。在对韩国经济未来的担忧和对低增长的担忧日益加深的情况下，已经好几年没有见过的劳动界的“冬斗”即将开始。从本周“民主劳总货物联盟”的拒绝运输开始，地铁、铁路、学校非正式职工工会的罢工接连不断。 韩国开发研究院对专家和普通国民分开进行了调查，97%的专家和96%的普通国民认为我国经济的现状是危机状况。另外，93%的专家和87%的普通国民认为“为了克服危机，有必要制定中长期战略和计划”。也就是说，韩国过去在社会、经济上取得了很高的成果，但现在已经碰壁了，因此应该为未来制定增长战略。 韩国经济陷入低增长泥潭的迹象已经随处可见。出口从上个月开始明显减少。相反，由于国际油价和原材料价格过高，今年的贸易收支将连续8个月出现逆差。韩国开发研究院预测的明年增长率为1.8%。这是除了石油危机、外汇危机、全球金融危机之外从未经历过的低增长率。 更何况，与以往从外部开始的威胁因素不同，被控制在笼子内的威胁因素开始爆发。“货物联盟”要求常设被称为“货物业界最低工资”的安全运费制，并表示将从24日开始封锁全国的核心事业场。这距离瘫痪物流造成巨大损失不过5个月。首尔交通公社工会计划从30日开始将地铁运行减少到一半。民主劳总提出的限制非法罢工时企业损害赔偿请求权的“黄色信封法”等要求，因为含有违宪内容，经营界和政府无法接受。 此次全球复合危机的特点是，不分对象，都会受到冲击。如果劳动者和个体户们被高物价、高利率所困扰，大企业就会在收益性下降和资金困难中挣扎。任何一方只提出自己的主张、展开极端斗争，这对韩国社会度过危机没有任何帮助。现在大家应该各退一步，分担痛苦。政府和政治圈也应该抛开政治利害关系，积极出面调解走向极端的矛盾。

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