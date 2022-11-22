卢甘斯克和塞瓦斯托波尔. November. 22, 2022 07:44. by 李雪 . 经常有人问乌克兰战争什么时候才能结束。虽然不知道结束的时间，但有两个关键点迫使俄罗斯方面结束战争。这就是东部战线的卢甘斯克。虽然希望夺回伊久姆后，先经由斯拉维扬斯克，再穿过塞韦罗多涅茨克，就可以一直深入到卢甘斯克和顿涅茨克，但如果不是压倒性的战斗力，就很难实现这样的目标。从历史上看，在与俄罗斯军队作战时，不能因为掌握了胜势就强行推进，而应该用战术行动去动摇对方。 因此，与其说是直行，不如说是迂回和压迫。目前，在斯瓦托韦方向形成了战线，如果向斯塔罗比尔斯克方向进军，卢甘斯克、塞韦罗多涅茨克将受到压力，南方的顿涅茨克地区的负担也将加重。 南方当然是克里木半岛（旧克里米亚半岛）。虽然撤出了赫尔松，但俄罗斯的第聂伯河防线岌岌可危。克里木半岛没有防御地形。一旦乌克兰军队越江，进攻克里木南端就会一泻千里。但是南部有可以加工的要塞。那就是塞瓦斯托波尔。作为控制克里木半岛和黑海的要塞，这里已经经历了两次传奇般的战斗。这是1853年俄罗斯、奥斯曼帝国和英法联军之间发生的克里米亚战争。英法联军包围并攻击了塞瓦斯托波尔。虽然最终导致失守，但无论是胜者还是败者，那都是一场付出巨大牺牲的噩梦之战。英法联军伤亡人数为13万，俄罗斯方面为10万人。战争全部伤亡人数的一半来自塞瓦斯托波尔。 第二次世界大战期间，德国名将埃里希•冯•曼施坦因包围了俄罗斯军队守卫的塞瓦斯托波尔。德军本以为会轻松获胜，但包围战足足拖了10个月之久。12万俄军死亡或被俘。但同时也造成了德军12万人的伤亡。现在的塞瓦斯托波尔是俄罗斯黑海舰队的驻扎地，因此更加要塞化。这场噩梦的战斗还会发生吗？即使不攻克塞瓦斯托波尔，如果局势发展到这种地步，俄罗斯将失去继续战争的动力。在哪个城市前战争会结束？

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