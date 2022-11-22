BTS田柾国世界杯主题曲在iTunes排行榜占据第一. November. 22, 2022 07:45. by 金哉希 jetti@donga.com. 韩国歌手史上首次演唱世界杯官方主题歌，华丽装饰2022卡塔尔世界杯开幕式的防弹少年团（BTS）成员田柾国在音源排行榜上也包揽了冠军。 田柾国20日（当地时间）发行的《2022卡塔尔世界杯》的官方主题曲《Dreamers》在发行12个小时后，在世界102个国家和地区的iTunes“TOP SONG”排行榜上排名第一。 《Dreamers》是世界杯主题曲特有的轻快节奏和田柾国清凉的声音相结合的歌曲，歌词“看看我们是谁，我们是有梦想的人”，包含了世界杯挑战和斗志的精神。早前，田柾国于20日在卡塔尔海湾球场举行的世界杯开幕式舞台上演唱了《Dreamers》，装饰了精彩的表演。FIFA当天通过YouTube公开的开幕式演出视频在公开12个小时内点击量就超过了540万次。 另外，BTS在美国三大大众音乐颁奖典礼之一的“全美音乐大奖（AMA）”上获得双冠王，创下了连续5年获奖的纪录。BTS于20日（当地时间）在美国洛杉矶微软剧场举行的AMA上获得了“最受欢迎的流行二人组/组合”、“最受欢迎的K-Pop艺人”两个奖项。BTS于2018年在“最爱社交艺人”部门首次获奖。之后到今年为止连续5年获奖。 BTS与最受欢迎的流行二人组/组合部门与酷玩乐队、Imagine Dragons、Maneskin、One Republic等世界性人气乐队展开了激烈竞争。BTS从2019年开始到今年为止，在相关领域连续4年获奖。4次获奖也是1974年开始的AMA历史上相关部门的最高纪录。BTS还被选为今年新设的“最受欢迎的K-POP艺人”部门的获奖者。在该领域，与BLACKPINK、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、TWICE等代表K-POP的组合一起展开了竞争。略显遗憾的是，BTS没有出席今年的颁奖典礼。

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