是去喝酒还是去现场观看，“二选一的世界杯”. November. 22, 2022 07:45. by 任寶美 bom@donga.com. “Queremos Cerveza!” 21日，厄瓜多尔球迷来到在多哈海湾球场举行的2022卡塔尔世界杯揭幕战，每当本国球员进球时，他们都会用西班牙语高喊“我们要啤酒”。厄瓜多尔队最终以2比0战胜东道主卡塔尔队，自2014年巴西世界杯小组赛第2场比赛后，时隔8年再次取得世界杯决赛圈阶段比赛的胜利，但似乎胜利并未满足他们的渴望。 在世界杯开幕两天前，随着赛场外展位全面禁止销售啤酒，球迷们的不满也越来越大。卡塔尔原本是禁止在公共场所饮酒的国家，但世界杯期间在赛场外设置的展位上决定出售啤酒。但是随着卡塔尔王室决定拆除啤酒销售展位，赛场周边干脆不能喝啤酒了。 在本届世界杯期间，球迷们要想喝啤酒，必须前往多哈附近的“阿尔比达公园”准备的官方“球迷区（Fan Zone）”。从海湾球场到球迷区有48公里的距离。打个比方就是，在首尔世界杯体育场比赛结束后，必须到水原世界杯体育场喝酒。再加上球迷区一次只能容纳4万人，完全无法满足在大会期间前往卡塔尔的120万名球迷。从球迷区从当地时间19日晚8时首次开门开始，卡塔尔警方就不得不返还数千名球迷。揭幕战当天，球迷区从比赛开始1个半小时前开始就聚集了数万名球迷。 对于没能进入球迷区的球迷们来说，剩下的选择是去从卡塔尔政府那里获得特别酒类销售许可的几家酒店酒吧和餐厅。这些地方也大多座无虚席。据《美联社》报道，多哈万豪酒店的休闲吧经理表示：“让客人继续回去也是件困难的事情。”位于多哈的DT夜总会也对球迷们说，“应该尽早到这里。不然就不能入场了。” 讽刺的是，虽然需求量大，但“供不应求的供给”也多。在世界杯赛场展位上无法出售啤酒后，国际足联官方赞助商“百威”在推特上上传了卡塔尔物流仓库里堆放的啤酒照片和“胜利的国家将获得百威啤酒。谁会夺冠呢？”的文章。从英国酿酒厂带来的啤酒突然被禁止销售令弄得无处可去，因此准备了与冠军国家的球迷们一起的活动。百威公司计划在决赛临近时发表详细的活动计划。

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