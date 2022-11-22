尹锡悦停止“门口采访”……在野党：“将进一步远离沟通” VS 执政党：“闹事的MBC要为此负责”. November. 22, 2022 07:45. by 趙東住, 朴訓祥 djc@donga.com,tigermask@donga.com. 尹锡悦总统21日停止“门口采访（简式记者会）”，国民力量党声称，“闹事的MBC要为此负责”，将事件的责任推给了MBC。共同民主党则批评称之为“小肚鸡肠的应对”，正义党也批评称“试图在媒体和国民之间建立壁垒”。 国民力量党把停止“门口采访”的决定突出为完全是“MBC的错”。针对18日在“门口采访”中与总统室相关人士展开舌战的MBC记者，该党用强硬的语气批评称，“像流氓一样地乱来”。首席发言人梁锦姬（音）在当天的评论中表示：“暂且不论（MBC记者的）拖鞋、挽臂争议，以不回答问题为由，口口声声说什么军事政府和独裁，总统离开后还抓住秘书大喊大叫，使沟通的场所乱成一团。”首席发言人朴正河也表示：“言论自由和放纵明显不同。” 曾在朴槿惠政府担任青瓦台发言人的该党紧急对策委员金行（音）当天在CBS广播中表示：“我在担任发言人时，如果总统或秘书室长接受采访，所有出入记者都戴着领带，摆正姿势，”“如果恶化总统室和媒体的关系，国民将遭受最大的损失，除MBC以外的其他媒体的记者也将在这一部分遭受相当大的损失。”对于遮挡墙，他强调了设置的必要性。他说：“在记者室可以看到总统的一举一动，”“也有记者一直在记录总统的上下班时间。” 该党党首候选人金起炫议员在脸书上批评称：“这是部分含量未达标的媒体的恶意捣乱，”“把与总统的沟通窗口搞得像排泄场一样混乱。”权性东议员也表示：“MBC记者穿着拖鞋高喊‘军事政权’，像足球流氓一样闹事。” 对此，在野党对尹锡悦大声疾呼“不通”“独断专行”。共同民主党院内代表朴洪根当天在最高委员会议上批评称：“以警卫和保安为借口，树立象征现政权不能沟通和傲气的遮挡幕，连门口采访都中断，真是渐入佳境，”“大韩民国政治出现了巨大的悬崖。”该党首席发言人安豪荣在评论中攻击道：“拒绝感到不舒服的提问是封闭的不能沟通，”“虽然用遮挡墙挡住了扭曲的媒体观，离与国民的沟通也会更加遥远。” 正义党也加入批评的行列。该党代表（党首）李正美在党内会议上表示：“威胁说‘如果不听我的话，就永远不和你沟通’真是不可思议，”“防止再次发生的根本性方案不是媒体改革，而是尹锡悦总统的媒体观改革。”

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