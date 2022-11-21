韩国新冠肺炎累计死亡人数超过3万人. November. 21, 2022 07:38. by 柳根亨 noel@donga.com. 新冠疫情韩国累计死亡人数超过了3万人。危重症患者人数也在两个月内增加到了400人左右。据分析，这是因为受到了冬季“第七次再流行”的影响。 据中央防疫对策本部20日透露，韩国新冠累计死亡人数当天为3.0031万人，首次突破3万人大关。按国家分类，这一数字在全世界排名第35位。 韩国首次出现新冠死亡病例是在首次出现患者（2020年1月20日）一个月后的2020年2月20日。死亡人数在今年因奥密克戎流行而确诊患者暴增的3月12日超过1万人，到超过2万人（4月13日）仅用了一个月。之后经过夏季再流行（第六次）持续增加，在突破2万人约7个月后的本月20日超过了3万人。 不过，韩国每100万人中死亡人数少于全世界平均水平。据国际统计网站“数据看世界”透露，截至本月16日，韩国每100万人中新冠死亡人数为577.53人，低于世界平均水平（829.77人）。虽然高于日本（387.04人），但低于美国（3182.16人）、英国（3130.64人）、法国（2332.27人）等其他主要国家。 截至20日零时，危重症患者人数为451人，比前一天（419人）增加了32人。这是自9月21日（494人）以后，时隔两个多月以来的最高值。最近一周平均危重症患者人数为407人，比上周（357人）增加50人。防疫当局相关人士评价道：“一般新冠病毒流行正式开始两周后，危重症患者就会增加，这次也反复出现这种倾向，”“危重症病床的占用率还只有30%左右，我们的医疗体系是可以应对的水平。” 此外，冬季第七次再流行的流行规模呈现出暂时性的停滞现象。截至20日零时，确诊人数为4.6011万人，比前一天（5.0589万人）减少4578人，比一周前的13日（4.8442万人）减少2431人。

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