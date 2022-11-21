金正恩与女儿携手发射“怪物洲际导弹”. November. 21, 2022 07:39. by 申娜莉记者、申圭镇记者 journari@donga.com、newjin@donga.com. 朝鲜国务委员长金正恩18日牵着女儿的手出现在被称为“怪物洲际导弹”的“火星-17”型试射现场。这表明了对核力量的稳定性和自信。美国专门报道朝鲜的媒体“北纬38度”的主编珍妮·汤恩（音）在推特上分析称：“这一场面表明，朝鲜的核武器开发计划将世代相传。”朝鲜在发射第二天的20日表示，“为了后代，将继续在数量上增加核武器”，预告了核武器开发和增强计划。在“韩美日对朝中俄”的新冷战格局下，朝鲜的核开发正在加速。 朝鲜《劳动新闻》20日在头版题为《朝鲜劳动党的庄严宣言》的政论中强调：“拥有地球上最强洲际弹道导弹的国家，这句话所具有的重量确实很大，”“这是向世界证明，核先发制人打击权不是美国的垄断品，是我国能够对抗美国核霸权的实质性力量的激动人心的称呼。”这再次确认了9月在核武力政策法制化中正式使用核武器后，必要时可以用核武器进行先发制人打击的意志。文章还表示：“我们将继续从质量上加强守护和平的威力宝剑——核武器。” 金正恩在现场指导中强调：“在敌人的侵略战争演习狂潮中，要明确表现出我们党和政府超强硬的报复意志。”他还表示：“有必要向美国和南朝鲜（韩国）等追随势力展示以我们为对象的军事应对游戏就是自取灭亡，”“如果敌人频繁引进核打击手段、继续进行威胁，我们党和共和国政府将坚决地以核来回答核、以正面对抗来回答正面对抗。” 朝鲜中央通讯社和朝鲜中央电视台19日分别通过23张照片和13分钟的视频，具体公开了金正恩的现场指导和洲际导弹从移动到发射的瞬间。韩美情报部门认为，朝鲜通过此次试射成功实现了“火星-17”型正常实行了分级和飞行，但发射的并不是正常角度（30度-45度），而是高角度，因此没有验证洲际导弹的核心技术——重返大气层的技术能力。因此有分析认为，朝鲜为了验证能够再次进入大气层并同时打击美国本土的多弹头搭载技术能力，将进行追加试射。 发射一天后的19日，美国两架B-1B战略轰炸机在韩半岛上空与韩国空军的4架F-35A隐形飞机、美国空军的4架F-16战斗机等8架战斗机一起实施了韩美联合空中演习。

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