美国：“朝鲜通过网络攻击，筹措三成导弹等资金”. November. 19, 2022 07:23. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国白宫表示，朝鲜通过虚拟货币黑客等网络攻击，筹措了核、导弹开发资金的30%左右。 白宫国家安全委员会负责网络、新技术的副助理安·纽伯格当地时间17日表示：“我认为，朝鲜通过网络攻击筹措了导弹等恶意项目（开发）资金中的30%左右。我们担心朝鲜的恶意网络活动。”纽伯格强调，朝鲜通过对虚拟货币的众多网络攻击赚取了巨额资金，并强调：“为了应对这种情况，我们正在努力加强与同盟国的信息合作，并利用加密货币基础设施使非法资金移动变得困难。” 纽伯格还表示，为了阻止朝鲜开发核和导弹，将加强对朝鲜窃取的虚拟货币相关制裁。纽伯格表示：“为了找出（朝鲜的）活动，将继续使用情报合作、制裁虚拟货币基础设施的各种手段。” 此前，区块链分析企业“链分析”在8月的报告中分析说，“拉扎鲁斯”等朝鲜黑客组织仅今年就窃取了10亿美元（约1.34万亿韩元）规模的虚拟货币。美国联邦调查局也公开表示，“拉扎鲁斯”今年3月入侵了区块链电子游戏《Axie Infinity》，按当时的市价计算窃取了5.4亿美元的虚拟货币。 韩国外交部韩半岛和平交涉本部长金建17日在“应对朝鲜窃取加密货币的韩美共同研讨会”上表示：“据推测，朝鲜今年上半年发射了31枚弹道导弹，挥霍了4亿至6.5亿美元，”“朝鲜通过3月份的一次黑客攻击，赚取了上半年弹道导弹开发所需的金额。”

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